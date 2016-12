Mercedes C 350 e, eco-eleganza

Due propulsori, due carburanti, tanti modi di usarla in base alle condizioni. La Mercedes C 350 e può marciare in modalità esclusivamente elettrica (quindi a emissioni zero!) per circa 30 km. Il motore termico ‒ un 4 cilindri 2.0 turbo benzina da 211 CV ‒ assicura invece una considerevole autonomia di marcia, ma può lavorare anche insieme al motore elettrico e allora la potenza combinata dei due propulsori arriva a quasi 300 CV (293 per la precisione), sviluppando una coppia formidabile di 600 Nm. Le prestazioni sono notevoli, e ciò nonostante i consumi medi della nostra C 350 e sono di appena 2,1 litri per 100 km , con emissioni di CO2 pari a 48 grammi al chilometro.

Mercedes impiega la tecnologia ibrida plug-in più avanzata nel mondo. Già il fatto che le batterie agli ioni di litio si ricaricano in meno di due ore è un risultato eccellente per unʼauto del genere, una piccola ammiraglia proposta sia berlina che station wagon. Le batterie sono ad alta tensione e pesano 100 grammi appena, sono poste in un alloggiamento in lamiera d’acciaio sopra il retrotreno, così da garantire la massima sicurezza in caso di impatto. Il bagagliaio non perde nulla rispetto alle altre versioni di Classe C (335 litri la berlina, 350 la SW). La nuova Mercedes C 350 e è già disponibile a listino a partire da 49.918 euro, con prime consegne previste a settembre. Di serie lʼauto dispone di sospensioni pneumatiche Airmatic e pre-climatizzazione con gestione da remoto attraverso la funzione Mercedes me Connect.