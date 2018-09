6 settembre 2018 07:45 Mercedes-AMG, solo per lʼItalia le Race Edition Su CLA 45 AMG, C Coupé 43 AMG e GLE Coupé 43 AMG

Le chiamano “Instant Classic”, sono versioni speciali di modelli famosi che colgono un momento, anchʼesso speciale, per mostrarsi a un pubblico dal palato fine. Il momento da cogliere è stato il Gran Premio dʼItalia di Formula 1 a Monza, lo scorso weekend. Qui Mercedes-AMG ha presentato la Race Edition, una limited edition esclusiva per il mercato italiano che rende estremi i modelli CLA 45 AMG, C Coupé 43 AMG e GLE Coupé 43 AMG, tutte 4Matic.

Già di per sé lʼabito AMG affascina tutto il pubblico Mercedes. Sono i modelli più performanti, più esclusivi, più direttamente coinvolti nello sviluppo di auto sportive in cui la Casa della Stella eccelle. Lo scorso anno in Italia sono state vendute 1.000 Mercedes-AMG, ma nel mondo sono state 132 mila. Le Race Edition hanno allora il compito di trainare le vendite nel nostro Paese, nonostante il posizionamento di prezzo sia al top del top. La promessa del gruppo tedesco, però, è che con gli accessori e gli equipaggiamenti forniti al cliente di serie, il vantaggio arriva fino al 76% del valore degli stessi se acquistati singolarmente.

La berlina Mercedes CLA 45 AMG Race Edition ha di serie il pacchetto Dynamic Plus, che comprende il bloccaggio differenziale anteriore, lʼassetto sportivo Ride Control, il programma di marcia Race. Specifica la vernice Argento Polare, che spicca su una carrozzeria che include già il tetto panoramico e i cerchi in lega da 19 pollici. Gli interni offrono il massimo della tecnologia e del confort, con il Parking Pilot con Parktronic, il Comand Online e le luci ambient. Una dotazione esclusiva che per il cliente si tramuta in un vantaggio pari a 12.400 euro.

La coupé C 43 AMG Race Edition vanta di serie il Pacchetto Carbonio AMG e il Pacchetto Night, oltre a cerchi da 19” e tetto Panorama. Gli scarichi Performance esaltano il sound del motore V6 biturbo. Allʼinterno spiccano gli inserti in carbonio, il pacchetto Memory per i sedili anteriori, il Parking Assist con telecamera a 360° e lʼaudio firmato Sound System Surround Burmester. Il vantaggio per il cliente è pari a 9.400 euro.