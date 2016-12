Mercedes AMG GT3 e Maybach Pullman

19:30 - Mercedes sbarca a Ginevra coi galloni di primo costruttore premium al mondo. E onora la rassegna con la gamma più ampia e articolata tra tutti: si va dalla versatilità della CLA Shooting Brake alla sportività della Mercedes AMG GT3, destinata alle gare FIA GT3, dal crossover assolutamente inedito GLE alla super limousine da sei metri e mezzo Mercedes-Maybach Pullman, fino al prototipo V-ision che sfrutta la propulsione ibrida elettrica plug-in sulla Classe V. Di tutto questo ce ne parla Paolo Lanzoni direttamente da Ginevra.

Qualche numero però della formidabile Mercedes AMG GT3 va dato. Il motore V8 da 6,3 litri di cilindrata deriva dalla SLS AMG GT3 ed è accoppiato a un cambio sequenziale a 6 marce montato sul retrotreno. Come già nella versione da strada, anche la GT3 presenta sospensioni a doppi bracci trasversali quasi interamente in alluminio. Il baricentro basso e la carreggiata ampia sposano la perfetta ripartizione dei pesi, garantendo un comportamento in curva preciso, grandi accelerazioni trasversali e potente trazione durante i cambi di direzione improvvisi. Lʼaltra meraviglia a Ginevra è lʼammiraglia per antonomasia: Mercedes-Maybach Pullman, erede della prima Mercedes-Benz 600 che compie 50 anni. Uno sguardo allʼauto e tutto diventa chiaro: la limousine è enorme, il suo abitacolo soddisfa qualsiasi esigenza in fatto di esclusività e lusso. I prezzi partono da circa 500.000 euro, ma le possibilità di personalizzabile sono infinite.

Lʼalimentazione ibrida della Casa di Stoccarda è presente con la nuova Classe C 350 Plug-in Hybrid station wagon e il concept V-ision. La prima combina il 4 cilindri benzina con un propulsore elettrico e sviluppa una potenza complessiva di 293 CV, limitando le emissioni di CO2 a meno di 50 g/km. La Mercedes C 350 Plug-In Hybrid sarà disponibile nelle concessionarie subito dopo il Salone di Ginevra. Dovrà invece aspettare un poʼ chi è interessato alla V-ision, ancora più potente coi suoi 333 CV della propulsione benzina/elettrica. Ambiente a parte, lʼapoteosi è però negli interni, dove sono il maxi tetto panoramico apribile, i sedili Executive con poggiagambe, lo schienale posteriore con funzione massaggio e il frigobox da cinque litri.