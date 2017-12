Mercedes AMG GT, supremazia sportiva

Una famiglia che va puramente ammirata, per la sua bellezza e per la dinamicità che esprime. È la gamma AMG GT , la più sportiva che il gruppo Mercedes-Benz abbia mai partorito, e anche la più affascinante. Oggi sono sei i modelli che si fregiano della firma AMG GT , di cui quattro coupé e due roadster , ma nel futuro a breve è attesa anche una esuberante carrozzeria a 4 porte.

Il principio è lo stesso che anima le creature di Affalterbach, lo storico quartier generale di AMG: “One man, One engine”. Significa che lʼassemblaggio di queste supersportive è fatto interamente a mano, con un addetto che cura e monta personalmente il motore nel cofano delle AMG GT. Il brillante 8 cilindri a V turbo benzina di cilindrata 4 litri è declinato in 4 classi di potenza: 476 CV per la versione “base”, anche se non ha niente di comune, 522 CV sulla AMG GT S, 557 CV sulla GT C e infine 585 CV (e ben 700 Nm di coppia massima) sulla punta di diamante GT R. A trazione posteriore, questa gamma di sportive stradali si avvale di un confortevole cambio automatico a doppia frizione Speedshift a 7 rapporti.