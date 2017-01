Mercedes AMG GT R1 tra Portimao e Nurburgring

Lʼesuberanza AMG è libera di sfrenarsi soltanto in pista . Su circuiti belli e talvolta impossibile, come Portimao nel sud del Portogallo e il “leggendario” Nurburgring . È qui che la nuova supercar Mercedes AMG GT R1 è riuscita a dare il meglio di sé, chiudendo il tempo sul giro della Nordschleife in soli 7 minuti 10 secondi e 9 decimi.

Un tempo mai raggiunto prima da una sportiva stradale. Il record giusto per celebrare i 50 anni di collaborazione tra la Casa di Stoccarda e la AMG, che cadono nel 2017. Il celeberrimo “Inferno Verde” tedesco è stato il banco di prova della supercar Mercedes AMG. Forte di 585 CV di potenza (430 kW), la AMG GT R1 adotta un telaio ampiamente modificato e gli pneumatici da corsa, con unʼaerodinamica efficientissima e l’asse posteriore sterzante, che aiuta molto nelle traiettorie su circuiti come la Nordschleife, il tratto più tosto del Nurburgring e sempre zeppo di curve strette e curvoni. Omologata anche per la strada, non nellʼabito da gara della R1 che si vede in queste immagini, la formidabile Mercedes AMG GT R è disponibile a prezzi che partono da 178.410 euro.