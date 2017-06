Mercedes AMG GLC 4Matic e GLC Coupé

Quando ventʼanni fa uscirono i primi Suv, il punto di riferimento erano i fuoristrada nudi e puri, quelli con le quattro ruote motrici che sʼarrampicavano in montagna e solcavano i deserti. Doti che però i Suv dovevano ammorbidire per incontrare la clientela più convenzionale. Alle auto sportive non guardava nessuno! Poi, nel 1999, lʼintuizione venne a Mercedes …

Fu lei a pensare che le prestazioni di unʼauto sportiva e la carrozzeria dei Suv potessero incrociarsi , e così lanciò la sfida. Nacque allora, 18 anni fa, la Mercedes ML 55 AMG , un modello destinato a non restare unico nella produzione del colosso tedesco. Da lì invece ne sarebbe nato un segmento di nicchia, con altri concorrenti di Mercedes a gettarsi nella mischia. Lʼultimo esemplare della Casa della stella a unire sportività e qualità offroad è GLC, anzi i due GLC e GLC Coupé , che ancora portano le stimmate AMG e, per la prima volta, introducono nella categoria un motore 8 cilindri biturbo benzina. Già a listino invece la versione GLC 43 AMG con motore 6 cilindri. Le nuove Mercedes GLC 63 AMG 4Matic+ e GLC 63 AMG 4Matic+ Coupé arriveranno a settembre.

Le elevate prestazioni di cui sono capaci questi due modelli sono assecondate da un know-how tecnico impressionante. Di serie ci sono le sospensioni pneumatiche con la regolazione adattiva dell’ammortizzazione, la trazione integrale 4Matic+ Performance con ripartizione della coppia completamente variabile, il differenziale autobloccante sull’asse posteriore e l’impianto frenante ad alte prestazioni. E infine il motore V8 biturbo di cilindrata 4.0, che Mercedes AMG declina in due livelli di potenza: 476 e 510 CV. Un Suv di stazza, ma in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi! Come una freccia dʼargento in pista!