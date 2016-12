McLaren vuole la strada con la 570S Coupé

Si chiama Sports Series ed è il programma McLaren per trasferire su strada oltre 50 anni di esperienza in Formula 1 . Primo modello della nuova gamma è la McLaren 570S Coupé , la cui fase di pre-produzione è già stata avviata presso il Centro Produttivo di Woking, quartier generale storico della factory inglese. La promessa è che la nuova supercar arrivi sul mercato già entro la fine dellʼanno.

La McLaren 570S Coupé è equipaggiata con un motore V8 biturbo di 3,8 litri, capace di sprigionare la potenza di 570 CV e una coppia massima di 600 Nm a 5.000 giri/minuto. Riesce in prestazioni stratosferiche, anche per la leggerezza della carrozzeria (in tutto lʼauto supera di poco i 1.300 kg): lo scatto sullo 0-100 si compie in appena 3,2 secondi, e in 9,5 secondi la sportiva di Woking raggiunge da ferma i 200 km/h. La velocità massima omologata è di 328 km/h. A trazione posteriore e con trasmissione sequenziale a 7 rapporti, la 570S è una sports car vera, che monta freni ad altissima efficienza in carboceramica e pneumatici Pirelli PZero Corsa di misura 225/35 da 19 pollici davanti e 285/35 da 20" dietro.