McLaren svolta sullʼibrido e investe 1,2 miliardi

Continua lʼascesa globale di McLaren , che da costruttore di vincenti auto da corsa sta trasformandosi sempre più in produttore di sportive stradali. Le sue supercar sono bellissime, regalano emozioni ai guidatori esattamente come le “frecce dʼargento” fanno in pista, ma non basta! Per crescere bisogna fare un altro step: costruire auto sportive ibride elettriche .

A Woking dunque non se ne stanno con le mani in mano e hanno già pronta la prima novità, la Ultimate Series ibrida della P1. Al Festival di Goodwood del mese scorso hanno poi presentato la 600LT con la carrozzeria in fibra di carbonio e lʼala posteriore fissa. Il motore da 600 CV e 620 Nm di coppia garantisce unʼaccelerazione bruciante: da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi! Costa in Italia 236.000 euro, IVA inclusa, ed è però lontanissima dalla strabiliante McLaren Senna, che si annuncia come la sportiva stradale più veloce del mondo. Avrà anchʼessa una variante ibrida, mentre il modello base monta un motore V8 4.0 biturbo da 800 CV di potenza e 800 Nm di coppia. Ne saranno prodotte 500 esemplari, al prezzo ciascuno di 945.500 euro.