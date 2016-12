McLaren stordisce con la 675LT Spider

Roba da ricchi! Già una McLaren lo è di suo, e la nuova 675LT lo è più di tutte, ma quando poi la carrozzeria Longtail (LT) si trasforma in spider allora lʼesclusività assume tratti eclatanti. Perché mette insieme canoni di bellezza e performance da corsa, tetto scoperto e accelerazioni da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi ! Logico che McLaren la produrrà in edizione limitata: 500 esemplari, come la 675LT Coupé.

Le caratteristiche della spider inglese sono la leggerezza del telaio e della carrozzeria (appena 1.230 kg), lʼaerodinamicità estrema e la grande iniezione di potenza. Il telaio si avvale di una cellula in fibra di carbonio (MonoCell), come in Formula 1 per capirci, e dalle piste arriva anche il cambio sequenziale SSG a 7 rapporti, con una calibratura specifica rende il doppio più veloce gli innesti dei cambi marcia. Una supercar così, che raggiunge i 330 orari di velocità massima, ha bisogno di buone redini per tenerla a freno, e così ecco lʼESP di nuova taratura, che dà al guidatore un maggior controllo sui pedali dellʼacceleratore e dei freni. Il motore della McLaren 675LT Spider è il V8 biturbo di 3,8 litri, che eroga la bellezza di 675 CV! La commercializzazione è prevista per la prossima estate, per i prezzi si parte da 345.675 Euro.