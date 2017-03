Mazzanti e il sogno della 24 Ore di Le Mans

Lo “spirito italiano” delle auto da corsa ha sempre attecchito in Francia. Come non citare la Bugatti che il fondatore Ettore andò a impiantare in Alsazia. Ma quello spirito guarda Oltralpe anche per una corsa mito: la 24 Ore di Le Mans. Alla quale questʼanno parteciperà anche un team di tre piloti italiani con una Dallara LMP2 realizzata in collaborazione con Mazzanti Automobili.