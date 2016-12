Mazda RX-Vision, il design del futuro

Il 2016 di Mazda è cominciato con i migliori auspici in Europa. Le vendite sono in aumento del 33% rispetto allʼinizio dello scorso anno, che aveva già chiuso col 21% di consegne in più rispetto al 2014. Un buon viatico, che ha indotto i manager giapponesi a proporre a Ginevra la loro idea di auto del futuro. Si chiama RX-Vision ed è un prototipo di berlina/coupé che detterà lo stile ‒ sempre avanguardistico ‒ delle future Mazda.

Il concept RX-Vision reinterpreta la filosofia del Kodo Design, che esprime dinamicità e lʼidea di movimento da ogni visuale, persino a veicolo fermo. Già premiata come "Concept Car of the Year" allo scorso Festival Internazionale dellʼAutomobile di Parigi, il prototipo Mazda fa sua la tecnologia del motore rotativo Skyactiv-R, storica invenzione dellʼingegner Wankel che per compattezza e sportività sorprese mezzo secolo fa il mondo dellʼautomobile. Dopo un discreto successo con costruttori tedeschi, oggi Mazda è rimasto lʼunico costruttore ad avvalersi ancora del motore rotativo, presente peraltro sulla coupé 4 porte RX-8.