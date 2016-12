Mazda prepara il varo di CX-3

10:00 - È il crossover che mancava in casa Mazda. È CX-3, piccolo e compatto sports utility che diventa il nuovo modello dʼingresso alla gamma crossover del costruttore nipponico, ideale per il mercato europeo. Sia lo stile che le tecnologie seguono le ultime tendenze adottate in casa Mazda, dal linguaggio stilistico (Kodo Design) alla gamma motori benzina e diesel ad alta efficienza (SkyActiv). Lʼarrivo è previsto per lʼestate 2015, anche con versioni a trazione integrale e cambio automatico.

Nuovo Mazda CX-3 ha le stesse forme prestanti e lʼassetto alto del più grande CX-5, con un frontale di grande personalità per i 7 listelli sovrapposti e il disegno felino e dinamico dei gruppi ottici con luci diurne a Led. I motori sono il 2.0 benzina Sky¬Activ-G declinato in due livelli di potenza, ma in Europa andrà per la maggiore il 1.5 SkyActiv-D a gasolio. Il nuovo crossover sarà dotato dei più recenti sistemi Mazda di sicurezza attiva, a cominciare dalla particolare protezione di carrozzeria che ottimizza la dispersione di energia e massimizza la resistenza agli urti. Tra le dotazioni per lʼinfotainment ci sarà il sistema di connettività di bordo MZD Connect.

