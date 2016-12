Mazda MX-5, quarta generazione

08:30 - È la spider più venduta di sempre nella storia dellʼautomobile: un milione di unità. È la Mazda MX-5, che ha tagliato il traguardo dopo 25 anni e tre generazioni di modelli, e che non smette di conquistare fan a ogni latitudine. Per questa ragione Alfa Romeo ha scelto proprio Mazda come collaboratrice della prossima spider del Biscione. Nel frattempo, al Salone di Parigi, abbiamo visto la quarta generazione della MX-5, più scolpita e sinuosa, col tipico baricentro basso ma lʼabitacolo leggermente arretrato.

La roadster nipponica ha sfidato le convenzioni fin dalle origini, in quel lontano 1989 in cui caddero i muri. Il motore collocato in posizione anteriore centrale e la trazione posteriore denotano una chiara impostazione sportiva, che agli ingegneri Mazda serviva però anche per bilanciare perfettamente i pesi tra avantreno e retrotreno (50 e 50). Le nuove sospensioni leggere ed estremamente rigide sono del tipo a doppio braccio oscillante sull’anteriore e con sistema multilink sul posteriore, ciò che assicura la stabilità di questa vettura adrenalinica, che quando sfreccia sembra toccare lʼasfalto. La quarta generazione della MX-5 è più leggera, e di ben 100 chili, della precedente serie e questo ottimizza ulteriormente le performance dinamiche.

Dal punto di vista estetico, spicca la cura maniacale del design. Non è una questione di dettagli, ma di vera e propria filosofia costruttiva: la carrozzeria presenta scolpiture e curve che riflettono diversamente la luce in base all’angolazione, facendo sembrare lʼauto qualcosa di vivo. I pannelli della carrozzeria si curvano sul rivestimento interno della portiera, facendo dissolvere il confine fra interno ed esterno. Ciò che ne consolida lʼaerodinamicità e lʼaspetto protettivo. La spider sembra lunga e slanciata, in realtà la lunghezza resta compattata in appena 3,915 metri, ma lʼaltezza di poco più di 1,2 metri e la generosa gommatura (205/45 da 17 pollici) condiziona lʼocchio di chi guarda. Il motore è il moderno SkyActive benzina di 1.500 cc a iniezione diretta che sfodera oltre 120 CV di potenza.