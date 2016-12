Mazda i-Activ, la trazione 4x4 che “legge” la strada

Dal 98% di trazione concentrata sullʼavantreno a una distribuzione del 50 e 50 tra i due assi anteriore e posteriore . Agisce così il sistema di trazione integrale Mazda, lʼi-Activ a quattro ruote motrici che riconosce in anticipo i tratti del manto stradale e sceglie in tempo reale le ruote con la migliore aderenza. Un sistema 4x4 intelligente che la Casa nipponica adotta sul baby crossover CX-3 , il Suv CX-5 e Mazda 6 berlina e SW.

Una gamma versatile, distinta per personalità e posizionamento di mercato. Accomunata però dallʼi-Activ Mazda, che promette la miglior guidabilità possibile, cioè lʼuniformità di comportamento su strada e sterrato. Il merito è di un sistema che agisce su sterzo e acceleratore, prima ancora che sugli assi anteriore e posteriore, e questo si traduce in maneggevolezza, facilità di guida e, conseguenza obbligatoria, sul maggior controllo della vettura e sulla sicurezza. Soprattutto quando le condizioni meteo sono avverse o la strada non è proprio il massimo dellʼaderenza.