Mazda CX-5 e Mazda 6, sale lʼasticella

Il 2015 promette di essere per Mazda lʼanno della massima espansione in Europa. Lo fa con la nuova generazione della spider più venduta del mondo ‒ la MX-5 ‒ e col primo Suv compatto di segmento B/C ‒ lʼinedito CX-3 ‒ ma anche col restyling dei suoi modelli più venduti: la berlina Mazda 6 e il Suv medio CX-5 . Entrambe si presentano "alleggerite" e quindi più efficienti dal punto di vista dei consumi e delle emissioni.

Partiamo dai punti in comune. Sia Mazda 6 che Maxda CX-5 adottano il design elegante e dinamico dei fari full LED, incastonati in una calandra più possente. Sono poi dotate del pacchetto di sicurezza i-Activsense e accolgono al loro interno lʼinnovativo sistema MZD Connect per la connettività a Internet nellʼabitacolo. Una tecnologia che si accompagna al grande schermo touch screen da 7 pollici, posizionato più in alto per una migliore ergonomia. Mazda CX-5 Model Year 2015 cambia molto i propri interni, sia dal punto di vista del comfort delle sedute che delle dotazioni infotainment. La silenziosità di marcia migliora grazie agli interventi su sospensioni e ammortizzatori e allʼadozione di vetri più spessi. La guidabilità beneficia della nuova e più ampia consolle centrale, dove al centro debutta il freno di stazionamento elettrico.