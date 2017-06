Mazda CX-5 e Fura dels Baus infiammano Torino

Una serata immaginifica nella suggestione magica di Torino. Armonia, movimento, ballo, quel compendio di teatro urbano e opera che i Fura dels Baus sanno sublimare e interpretare come nessun altro al mondo. A volere lʼevento in Piazza Vittorio Veneto, lo scorso 7 giugno, è stata Mazda per lanciare in Italia la nuova generazione del Suv CX-5.