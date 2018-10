Mazda CX-5 accanto alla Festa del Cinema di Roma

Una passione consolidata quella di Mazda per la settima arte. E anche con Roma, perché la presenza del brand sta crescendo nella capitale, dove ha appena aperto un nuovo concessionario ‒ Automotor in via Salaria 729 ‒ mentre lo storico concessionario Autocolosseo si sta ampliando con una nuova sede in via Appia Nuova 888 con annessa officina, accanto a quella di via della Magliana 370. Un passo importante per Mazda, sia in termini di superfici di vendita a Roma che di maggiori e migliori servizi alla clientela.