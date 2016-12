Mazda CX-3, piacere per gli occhi

09:00 - Il segmento B è diventato terra di conquista dei crossover. Ce ne sono sempre di più, e se si vuole far breccia nel cuore degli automobilisti si deve puntare sul design. Detto fatto, in casa Mazda lo stile è sempre il focus di ogni progetto e il nuovo CX-3 non è da meno. Le sue linee scolpite e atletiche catturano gli sguardi al primo colpo e promettono di cambiare qualche abitudine consolidata nella categoria. Sospensioni evolute e trazione integrale aggiungono pepe al baby crossover giapponese.

Nuova Mazda CX-3 è un bel prodotto anche allʼinterno, confortevole per 5 passeggeri e ben insonorizzato, con un equipaggiamento da categoria superiore. Crossover leggero (pesa 1.200 kg) e dinamico, CX-3 ha sospensioni specifiche e un assetto più alto rispetto alla Mazda 2, con la quale condivide la il pianale e la maneggevolezza. In più offre una soluzione a 4 ruote motrici accanto alle più canoniche versioni a trazione anteriore. Il sistema 4x4 i-Activ è basato su 27 sensori per monitorare fino a 200 volte al secondo la miglior ripartizione della trazione, così da distribuire la coppia motrice tra l’asse anteriore e quello posteriore in tempo reale, con indubbi benefici in termini di aderenza e tenuta di strada.

I motori a disposizione sul mercato italiano sono il nuovo 1.5 diesel da 105 CV ‒ super efficiente coi suoi 4 litri per 100 km nel ciclo misto ‒ e il 2.0 benzina da 120 CV oppure 150 CV con trazione 4x4 i-Activ. Ovviamente il diesel la farà da padrona con lʼ80% delle preferenze. Di serie il cambio manuale a 6 marce, ma lʼautomatico è a richiesta. Tra i contenuti standard del piccolo crossover Mazda ci sono i proiettori anteriori full Led adattivi, i cerchi da 16 pollici con gomme 215/60, il volante multifunzione, climatizzatore e impianto audio di buona qualità. Il navigatore (costa appena 400 euro) e addirittura lʼhead-up display sono disponibili sullʼallestimento top di gamma. I prezzi partono dai 18.800 euro della versione a benzina in allestimento Essence, mentre la gamma diesel parte dal secondo allestimento Evolve e da 21.900 euro di listino.