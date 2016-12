Mazda 6, nuove tecnologie di marcia

Il cuore pulsante di questa dinamica stradale si chiama G-Vectoring Control, un brevetto Mazda che consiste nella regolazione della coppia motore in relazione all’azione del volante. Lʼinnovativo sistema produce una forza di decelerazione all’ingresso di una curva e, di conseguenza, rende il trasferimento del carico più efficace e fluido, addolcendo le curve e aumentando il comfort di chi è a bordo. Il sistema assicura in pratica una migliore tenuta in curva e un comportamento del veicolo ottimale. In aggiunta a questa tecnologia, sulla Mazda 6 SW cʼè anche la trazione integrale intelligente basata su 27 sensori e già proposta sul modello attuale.