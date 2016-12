22 giugno 2015 Master di guida, i corsi Maserati Entrare nellʼuniverso sportivo del Tridente

Il circuito di Varano de' Melegari, nei pressi di Parma, è il luogo dove imparare a guidare come si deve una Maserati. Non solo qui a dire il vero, perché lʼazienda modenese organizza corsi di guida sportiva ai quattro angoli del pianeta, in Usa come in Cina, ma a Varano deʼ Melegari il Tridente è di casa. Anche questʼanno vi svolge i suoi Corsi di Guida Master, suddivisi per livello di difficoltà.

Tutti i corsi, però, pronti ad accogliere gli appassionati dellʼuniverso di eleganza e sportività elegante Maserati. Il primo livello è il corso Warm up, con il cliente seguito dagli istruttori per i primi approcci nella guida in circuito. È forse il livello più interessante, con gruppi di 24 partecipanti suddivisi in sottogruppi di 6-8 persone, e a disposizione cʼè l'intera gamma di modelli Maserati: dalla Granturismo alla MC Stradale, dalla nuova Quattroporte alla Ghibli fino alla Grancabrio. Il prezzo di questo corso è di 1.250 euro, volendo si può anche iscrivere un accompagnatore e servono altri 250 euro.