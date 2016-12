Maserati Levante, il primo Suv

È il Suv più atteso dellʼanno, il più dinamico ma anche il più elegante con gli interni griffati Ermenegildo Zegna . Stiamo parlando di Levante , il primo Suv negli 80 anni di storia della Maserati , che ha scelto la vetrina di Ginevra per svelarlo al mondo. E in Svizzera è già disponibile sul mercato, ma presto arriverà anche in Italia.

Baricentro basso, ripartizione dei pesi 50/50 tra i due assali, Cx aerodinamico di 0,31 e trazione integrale Q4 per tutte le versioni. Questi i must di Levante, nome di un vento come per Ghibli (e come per le altre supercar modenesi firmate Pagani). Il nuovo Suv Maserati si basa sull'architettura delle berline Quattroporte e Ghibli, adotta sofisticate sospensioni a doppio quadrilatero all'anteriore e multilink al posteriore. Sono abbinate ad ammortizzatori elettronici a smorzamento controllato e a quattro molle ad aria regolabili, che consentono durante la guida fino a 5 diversi livelli di altezza da terra (oltre a un sesto livello ribassato per il parcheggio), contribuendo alla maneggevolezza del Suv. Tre i motori in gamma, i due biturbo V6 benzina da 3 litri e potenze di 350 e 430 CV, più il turbodiesel V6 3.0 da 275 CV.