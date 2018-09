25 settembre 2018 08:20 Maserati Levante GTS 2019, GT sotto mentite spoglie Motore V8 da 550 CV e trazione integrale Q4

Le sembianze sono quelle robuste e dinamiche del Suv, ma sotto sotto batte il cuore di una granturismo. È questa in nuce la doppia anima di Maserati Levante GTS Modello 2019, versione prestazionale del primo Sports Utility del Tridente, che monta il motore 8 cilindri biturbo da 550 CV prodotto a Maranello a casa Ferrari.

Unʼeccellenza sportiva quella del V8 a 90°, di cilindrata contenuta in 3,8 litri e capace di sviluppare una coppia massima di 730 Nm già a 2.500 giri al minuto. È in pratica lo stesso motore della berlina ammiraglia Quattroporte GTS, ma riprogettato in funzione della trazione integrale intelligente Q4. Un Suv dalla dinamica di marcia formidabile, inarrestabile in fuoristrada e capace su strada di sfiorare i 300 orari di velocità massima, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in appena 4,2 secondi. Per la mole di Maserati Levante, un vero record!

Per il cambio è stato scelto lʼautomatico ZF a 8 rapporti, col nuovo tasto P per inserire più facilmente la modalità di parcheggio. Lʼeccellenza dinamica del Suv modenese è poi dimostrata dal sistema di controllo integrato del veicolo (IVC), proposto di serie. Si tratta di un controllo elettronico della stabilità che, però, non si limita a correggere ma addirittura previene l’instabilità della vettura, garantendo una maggior sicurezza attiva e prestazioni ancora più esaltanti. Nel look la versione GTS si presenta poi con una nuova fascia inferiore del frontale e del paraurti posteriore e gli esclusivi cerchi Orione da 22 pollici.

Maserati Levante GTS è poi un concentrato di eleganza e raffinatezza: gli interni svelano di serie i rivestimenti in finissima pelle e lʼimpianto audio Harman Kardon con 14 altoparlanti. A richiesta anche il rivestimento in pelle “Pieno Fiore” nei tre colori Nero, Cuoio e Rosso con cuciture in tinta, la cui morbidezza non ha eguali nell’industria automobilistica. Il sistema multimediale Maserati Touch Control Plus è stato affinato nella grafica dei display e i comandi del clima hanno ora una migliore ergonomia.