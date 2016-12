26 novembre 2015 Maserati in Usa con Ghibli S e Quattroporte S Offensiva oltre Atlantico del Tridente

In attesa del Suv Levante, che tra poche settimane inizierà a essere prodotto a Mirafiori, Maserati rilancia le sue grandi berline sportive. E ha scelto il salone di Los Angeles per svelare le novità 2016, visto che il mercato nordamericano resta di fondamentale importanza per il Tridente. Oltre Atlantico Maserati lancia le nuove versioni S di Ghibli e Quattroporte, due modelli di grande prestigio e caratterizzati da una decisa impronta sportiva.

Il motore delle Ghibli S e Quattroporte S, entrambe a trazione posteriore, è il sei cilindri benzina a V da 410 CV. Le vetture sono arricchite da più contenuti tecnici e di sicurezza, come la funzione Start & Stop per ridurre i consumi di carburante, il sistema di sicurezza che avvisa se un veicolo sopraggiunge dallʼangolo cieco, l'apertura/chiusura del baule senza mani e un raffinato impianto audio hi-fi Harman Kardon da 900 watt, oltre all'assistente personale SIRI. Sia Ghibli che Quattroporte arriveranno in Nord America con lʼelegante pacchetto sartoriale per interni Zegna Edition, con esclusive finiture al 100% in seta disponibili nei tre colori Nero, Cuoio e Rosso.