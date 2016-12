Maserati al Mondial Auto 2016 di Parigi

Sia la Quattroporte che la Ghibli hanno beneficiato di nuovi contenuti hi-tech per il comfort e i sistemi di assistenza alla guida. Per i primi, spicca la nuova plancia, ridisegnata per poter contenere un display ad alta risoluzione da 8,4 pollici con funzione multi-touch. Il sistema multimediale integra le funzioni degli smartphone Apple CarPlay e Android, mentre nel tunnel centrale trova spazio un doppio selettore rotante per il controllo delle funzioni principali. Per migliorare ulteriormente il comfort di bordo, le nuove berline Maserati sono ora dotate di serie di un sensore della qualità dell’aria, e migliorato è anche lʼisolamento acustico dellʼabitacolo.