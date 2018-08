Mahindra KUV100, il City Suv esotico

Due gli allestimenti a listino in Italia: K6+ e K8, per prezzi rispettivi di 11.480 e 12.700 Euro. La promozione di lancio prevede un bonus sconto di 1.000 Euro. Non solo, ma fino al 30 settembre Mahindra KUV100 è proposto con unʼofferta di finanziamento che prevede rate mensili a 99 euro. La garanzia vale 3 anni o 100.000 km e il servizio di assistenza stradale è incluso per 3 anni. È anche previsto un programma opzionale di estensione garanzia per ulteriori 2 anni.