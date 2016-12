Magia: la Audi TT si fa in tre!

12:00 - Una vera scoperta! La TT smette di essere il gioiellino due posti all'interno della gamma Audi, ma fa un salto di qualità e diventa una serie di modelli ad ampio spettro. Dopo la nuova TT Coupé appena presentata, al Salone di Parigi fa il suo debutto sia la TT Roadster (e la sportivissima TTS Roadster) che la TT Sportback, fascinosissima concept di berlina/coupé 4 porte dalla dinamicità estrema.

Già avviata alla produzione di serie, la nuova Audi TT Roadster e TTS Roadster si caratterizza per la capote in tessuto ad azionameno elettrico, che pesa meno di 40 chili e anche visivamente resta indipendente dalla carrozzeria. Può essere aperta o chiusa in soli 10 secondi e anche in movimento fino alla velocità di 50 km/h. Tre le motorizzazioni della nuova decappottabile Audi: 2.0 TDI da 184 CV per gli amanti del diesel, 2.0 TFSI da 230 CV e lo stesso motore per la TTS Roadster, ma potenziato a 310 CV e con la trazione 4x4 di serie. Il fiore all’occhiello della vettura è però l’"Audi virtual cockpit", con schermo da 12,3 pollici e soprattutto, per la prima volta, la strumentazione digitale che fornisce tutte le informazioni nel campo visivo del conducente e le visualizza dalla prospettiva migliore.

Davvero molto bella e intrigante è poi la 4 porte Audi TT Sportback concept. A Parigi mostra i muscoli di un motore due litri turbo benzina da 400 CV, con cambio S tronic e trazione integrale permanente quattro. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,9 secondi. La berlina/coupé Audi ha un telaio sofisticato e il baricentro basso, è lunga 4,47 metri e larga 1,89, ma è alta appena 1,38 metri. Tra le sue caratteristiche le luci al laser che integrano gli abbaglianti in tecnologia LED.

Novità anche nella gamma della TT Coupé, che propone una versione speciale Nuvolari in edizione limitata. Audi ha voluto omaggiare il grande pilota anche perché partner da 17 anni del Gran Premio Nuvolari a Mantova, città natale del grande Tazio. La Audi TT Coupé Nuvolari limited edition è spinta dal motore 2.0 TDI da 184 CV e sarà prodotta in soli 100 esemplari. Ha lo spoiler posteriore estraibile manualmente tramite un pulsante o automaticamente quando l'auto raggiunge i 120 km/h di velocità. Il suo prezzo è di 51.900 euro.