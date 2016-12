Lotus, nuova linfa al progetto Evora

08:30 - Una potenza di 400 CV per la Lotus stradale più potente mai realizzata. La celebre factory inglese porterà al Salone di Ginevra dʼinizio marzo la Evora 400, versione top di gamma della Evora, alleggerita di 22 kg grazie al telaio in alluminio e con unʼaerodinamica ottimizzata. Il cuore della Lotus Evora 400 è il motore V6 turbo benzina di 3.500 cc, che sviluppa la potenza massima di 400 CV, circa 50 in più della Evora S. Il cambio è manuale a 6 marce ed è abbinato a un differenziale a slittamento limitato Torsen.

Testata sulla pista di casa a Hethel, la piccola sports car britannica è riuscita a raggiungere i 300 km/h di velocità, accelerando da 0 a 100 in poco più di 4 secondi! Ma la cosa che ha sorpreso gli stessi vertici Lotus è lʼabbassamento di 6 secondi del record della pista, che apparteneva proprio alla Evora S. Gli pneumatici della Evora 400 sono Michelin Pilot Super Sport, da 19 pollici davanti e misura 235/35 e da 20 pollici dietro con larga gommatura 285/30. Tra le caratteristiche estetiche della vettura anche le prese d’aria maggiorate nei paraurti anteriori e lo spoiler posteriore a tre sezioni. Design nuovo anche per gli interni, dove debutta anche un nuovo sistema multimediale. La Lotus Evora 400 arriverà in Europa il prossimo mese di agosto. I prezzi non sono ancora stati resi noti, ma certo qualcosina più degli 80-90 mila euro delle attuali versioni di Evora a listino.