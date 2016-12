Lotus Exige Sport 350, la più dinamica

La leggerezza non fa rima con velocità, ma di certo le sports car di oggi limano decimi di secondo tra scatti e riprese proprio grazie al peso "piuma" della loro architettura telaio-carrozzeria-motore. Ultimo esempio arriva da Lotus , la Casa inglese tra le più blasonate in Formula 1 , che lancia la nuova serie speciale Exige Sport 350 . Una vettura da 350 CV, che accelera da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi , e lo deve soprattutto al peso di 1.125 chilogrammi soltanto.

Il telaio in alluminio, una carrozzeria realizzata con leghe in materiale composito, batteria e componendi del motore più leggeri sono alla base del progetto Exige Sport 350, più leggera di oltre 50 chili rispetto alla Exige S. Bassa e compatta, estremamente aerodinamica col suo alettone posteriore, la due posti di Hethel adotta un 6 cilindri a V turbo di cilindrata 3.5, che le permette di sviluppa 350 CV di potenza e una coppia impressionante di 400 Nm a 4.500 giri. La velocità massima tocca i 275 orari e lo scatto sullo 0-100 avviene in 3,9 secondi. Lotus propone a scelta sia il cambio manuale che automatico, entrambi a 6 rapporti Le tre modalità di guida hanno una chiara impronta sportiva: Drive, Sport e Race. Gommatura firmata Pirelli, con gli pneumatici P-Zero Corsa di misura differente: 205/45 R17 davanti e 265/35 R18 sullʼassale posteriore. Lotus Exige Sport 350 arriva in Italia a inizio 2016, i prezzi partono da 78.230 Euro.