Lotus Evora GT430, il gioco si fa duro

Nel nome cʼè già tanto. La sigla GT430 sta per GranTurismo e per 430 CV a 7.000 giri, e già questo basterebbe per comprendere la stoffa della “cattivissima” biposto Lotus. Il motore 6 cilindri turbo benzina di 3,5 litri esprime pure 440 Nm di coppia massima a 4.500 giri al minuto, così da staccare unʼaccelerazione sullo 0-100 in appena 3,7 secondi! Un ulteriore passo in avanti rispetto alle Evora 400 ed Evora Sport 410 che avevano ridato smalto alla tradizione della Casa di Hethel. Grazie anche alla leggerezza della sua carrozzeria ‒ il peso complessivo dellʼauto è di 1.258 kg ‒ la Evora GT430 riesce a raggiungere la velocità massima di 305 km orari.