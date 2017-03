Lotus Elise Sprint, leggerezza estrema

Il lavoro tecnico e ingegneristico è stato minuzioso, perché non solo la fibra di carbonio utilizzata per il corpo vettura è il materiale più leggero che ci sia, ma perché per ogni componente si è cercato di limare etto su etto il peso totale della biposto scoperta inglese. Alla fine il risultato è stato fantastico: la Elise Sprint pesa appena 798 kg! Mai una vettura stradale è stata così leggera. E questo pone grossi problemi quanto a stabilità e sicurezza della sports car Lotus, che ha un assetto ribassato ai minimi termini per “sentire” meglio la strada e sollecitare la sensibilità del pilota e una compattezza estrema per ridurne i rischi di scodate. La versione 220 pesa un poʼ più: 845 kg , ma sempre unʼinezia. Siamo nellʼordine della Lotus 3-Eleven , una vettura da pista forte di 460 CV!

In termini di design, la nuova Elise Sprint è stata modificata nella zona anteriore e posteriore, ma anche nel design degli interni, senzʼaltro più hi-tech. Il motore 4 cilindri 1.6 benzina sviluppa 134 CV e 160 Nm di coppia, riuscendo ad accelerare da 0 a 100 km/h in appena 6,3 secondi. La Elise Sprint 220 fa ancora meglio: i 250 Nm di coppia massima consentono uno scatto sullo 0-100 in soli 4,5 secondi, e la velocità massima supera i 230 orari. Lotus avvierà la vendita europea delle nuove Elise ad aprile, i prezzi definiti per il Regno Unito sono di 37.300 sterline per la Sprint e di 44.300 sterline per la Sprint 220. Al cambio attuale, fanno 43 mila e 51 mila euro.