Lo spettacolo di gare del Motor Show

Area 48 Motul Arena . Non è una zona segreta e proibita ai più, tuttʼaltro. È un luogo di passione che i fan del Motor Show di Bologna conoscono bene , e dove vanno in massa da 40 anni a questa parte, anche se il nome Motul Arena è più recente. È qui che si svolgeranno le gare più belle e le esibizioni più spettacolari del Motor Show 2016.

Un calendario di eventi da far impallidire i più ostinati organizzatori di corse auto, moto e big truck dʼAmerica. Cʼè di tutto a Bologna, e i protagonisti sono i campioni più amati del motorsport internazionale. Nel settore rally è dʼobbligo citare come primo evento il “ Memorial Attilio Bettega ”, cui partecipano piloti del calibro di Thierry Neuville con la sua Hyundai i20 WRC, quest’anno secondo nel Campionato Mondiale Rally, ed Elfyn Evans che su Ford Fiesta R5 ha vinto il Campionato Britannico Rally 2016 ed è leader del Mondiale WRC 2. Senza dimenticare il 9 volte campione italiano Rally Paolo Andeucci con la Citroen DS3 WRC, né il giovane Fabio Andolfi su Hyundai i20 WRC e Alessandro Bettega , figlio dell’indimenticato Attilio, che correrà con una Ford Fiesta WRC.

Ancora Andreucci con una Peugeot 208 T16, Umberto Scandola su Skoda Fabia e Max Rendina sempre con la piccola Skoda, daranno vita a una entusiasmante gara dedicata al Trofeo Italiano R5. Spazio anche al Trofeo Italiano Terra Yokohama, dove a battagliare ci saranno Biolghini su Peugeot 208 R5, Manfrinato e Battaglin su Mitsubishi R4, Donetto su Ford Fiesta R5. I talenti emergenti del rally italiano occuperanno la Motul Arena per il Trofeo Italiano R2. Tra questi giovani come Bottarelli, Trevisani, Silvestri e i due recentemente selezionati dalla Federazione per il Supercorso Federale: Grani e Ciuffi. Tutti in gara con le Peugeot 208 R2.