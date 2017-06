Lifestyle, in arrivo la Collezione 2017 di Vespa

Lʼobiettivo della nuova collezione 2017 è garantire il Total Look di Vespa, dove tutto sia riconoscibile nel segno dello scooter più famoso al mondo. Unʼidentità di stile che è ben visibile anche nella grafica modernista dello store online del brand ‒ store.vespa.com ‒ dove gli accessori e i capi di abbigliamento sono in vendita, come anche negli showroom Vespa. Oggetti innovativi per i materiali usati e per le soluzioni che propongono, sempre molto in sintonia con le tendenze più contemporanee. Lo rivelano le collezioni ad hoc quali Vespa Young, Vespa Red, V-Stripes e lʼultimissima lanciata con Peuterey nel corso dellʼultima Fashion Week milanese.