LifePaint, lo spray che illumina le bici

Una vernice per salvare la vita di molti ciclisti . Argomento caro non soltanto a chi ama le due ruote e a chi si occupa di sicurezza stradale, ma anche ai costruttori automobilistici. È il caso di Volvo , che nel Regno Unito sta testando LifePaint , una speciale verniciatura che rende meglio visibili nelle ore notturne le biciclette in strada. Partner di Volvo sono la britannica Grey London e Albedo100 , azienda famosa per i suoi spray riflettenti.

Facili da applicare, perfetti per una passeggiata serale o per il jogging mattutino, per la sicurezza dei ciclisti ma anche dei bambini, gli spray Albedo100 non sono, tecnicamente parlando, vernice vera e propria. Anche il prodotto LifePaint testato con Volvo non è una vernice, ma un composto lavabile che dura circa 10 giorni dopo lʼapplicazione. È completamente invisibile, e lʼoggetto si "accende" splendidamente soltanto quandʼè colpito da un fascio di luce come può essere il faro di unʼautomobile. Oltre alle bici, anche lʼabbigliamento, il casco, le calzature, persino il guinzaglio di un cane può essere spruzzato con LifePaint. Per i ciclisti ‒ categoria colpita da 19 mila casi di incidente lʼanno nel Regno Unito ‒ lʼapplicazione di questo spray significa un grossissimo aiuto per la loro circolazione sicura. Peccato soltanto che LifePaint sia disponibile in soli 6 negozi di biciclette tra Londra e il Kent, ma lʼambizione di Albedo100 è farne un prodotto diffuso a livello internazionale.