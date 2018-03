19 marzo 2018 08:00 Lexus UX, nuova sfida nel segmento Urban Suv Abbandonato il diesel, la partita si gioca sullʼibrido

Linee fluide, che esprimono lʼidea del movimento e lo declinano sotto forma di eleganza. Una Lexus è sempre un bel vedere, che quasi dà la traccia di come saranno le vetture del futuro a breve. Una capacità di anticipare i tempi che, ad esempio, hanno i suoi Suv e lʼinedito Lexus UX visto al Salone di Ginevra (i battenti hanno chiuso ieri) ne è unʼulteriore conferma. Con questo il nuovo RX L a 7 posti e il prototipo LF 1 Limitless, entrambi al debutto in Europa.

Lungo poco meno di 4 metri e mezzo, Lexus UX è il primo Urban Suv compatto del brand di lusso del gruppo Toyota. È molto largo ‒ 1.840 mm ‒ e ha un abitacolo spazioso e un ottimo vano di carico. Prerogative con le quali conquistare un target di mercato più basso del solito per Lexus, e lʼambizione è netta: raddoppiare i volumi di vendita in mercati come quello italiano, dove UX arriverà a inizio 2019. Il design dinamico ed espressivo, sicuramente audace, infrangerà molti cuori. Al resto ci penserà lʼelevato livello degli equipaggiamenti interni e la modernità delle soluzioni ibride sul quale il colosso giapponese, abbandonati i motori diesel, ormai punta senza mezzi termini.

Gli interni rappresentano la vera cifra della modernità di Lexus UX. Perché i designer hanno voluto cancellare il confine tra gli interni e gli esterni della vettura, con l’obiettivo di realizzare una contiguità che passa, ad esempio, per la sezione superiore del quadro strumenti che sembra estendersi finʼoltre il parabrezza. E lo stesso vale per il cofano, che sembra quasi congiungersi con la plancia, per un effetto tanto bello esteticamente quanto funzionale per lʼeccellente campo visivo che si apre al guidatore. Infine il principio “Seat in Control”, che concentra le funzioni principali del veicolo attorno al posto guida, integrando tutti i comandi in uno spazio grande quanto il palmo di una mano.