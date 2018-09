11 settembre 2018 08:40 Lexus UX, lʼUrban Crossover che sfida la fisica Concetti ingegneristici avanzati sul nuovo modello

Si chiama UX ed è il nuovo crossover compatto di Lexus, il più piccolo della gamma e perciò importante per il mercato europeo, dove il brand di lusso del gruppo Toyota aspira a raggiungere le 100 mila unità annue vendute. Ma UX è anche un concetto, sta per Urban Crossover, e ciò allarga gli orizzonti di Lexus, finora nota per Suv premium di grande mole.

Prima di tutto, va detto che Lexus UX è un modello inedito e costruito su una piattaforma produttiva tutta nuova. Ha chiaramente una motorizzazione ibrida elettrica (e solo questa arriverà in Italia), la trazione integrale e nuove, raffinate Sospensioni adattive variabili (AVS), per una condotta di marcia sempre impeccabile. Lungo meno di 4 metri e mezzo, ha un design dinamico ed espressivo, nello stile Lexus. Spiccano i 120 LED in sequenza dei gruppi ottici, mentre sulla coda lo spoiler a forma di alettone collocato sul margine posteriore del tetto contribuisce all’efficienza aerodinamica e dei consumi.

Se in altri mercati del continente arriverà anche la motorizzazione 2.0 benzina, in Italia ci sarà spazio soltanto per la UX250h da 178 CV. È la versione ibrida, con lo stesso motore termico, ma arricchita del sistema Self Charging Hybrid, peraltro abbinabile sia alla trazione anteriore che a quella integrale E-Four. Evoluta anche la trasmissione, elettronica a variazione continua (E-CVT). Tra gli allestimenti a listino, il top è rappresentato dalla versione F Sport.

Ma quel che colpisce della Lexus UX sono i concetti ingegneristici che adotta. Il cofano, ad esempio, sembra quasi congiungersi con la plancia, per un effetto tanto bello esteticamente quanto funzionale per lʼeccellente campo visivo che si apre al guidatore. E poi cʼè il principio “Seat in Control”, che concentra i principali comandi del veicolo attorno al posto guida, in uno spazio grande quanto il palmo di una mano. In Italia Lexus UX arriverà a inizio 2019, ma in tanti lʼhanno visto in questi giorni a Venezia, dovʼè testimonial della Mostra del Cinema e accompagna star e ospiti sul red carpet del Festival.