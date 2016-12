Lexus RC F, la coupé coi fiocchi

12:00 - Un motore V8 super tecnologico e unʼelettronica di guida allʼavanguardia. Sono le caratteristiche principali della Lexus RC F, la coupé sportiva che celebra nel migliore dei modi i 25 anni del marchio Lexus, brand di lusso che ha permesso al gruppo Toyota di competere direttamente (e senza timori) con le blasonate Case tedesche. In un quarto di secolo la crescita Lexus è stata impressionante e così gli ingegneri nipponici diversificano i loro prodotti.

La RC F è lʼultima versione sportiva della gamma F, lettera che sta per Fuji Speedway. Il brillante motore V8 di 5 litri di cilindrata è in grado di sviluppare 477 CV di potenza e 530 Nm di coppia massima. Ma nella versione da corsa GT3, che correrà questʼanno nei trofei panasiatici, il V8 è stato potenziato fino ai 540 CV. La cosa bella della Lexus RC F è però lʼelettronica, che può essere modificata allʼistante dal pilota in base alle sue esigenze, tarando ad esempio la potenza del motore, la trasmissione, lo sterzo e il telaio. A trazione posteriore, la coupé nipponica si avvale di un cambio sportivo automatico a 8 rapporti con 6 distinte modalità di marcia, tra cui il “Gsensor AI-Shift” che monitora la cosiddetta “forza G” di accelerazione laterale.