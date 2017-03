Lexus RC-F e GS-F, eleganza dinamica

La Lexus RC-F è proposta a listino in due allestimenti: Luxury e Carbon Pack. Il primo è più votato al comfort e vanta di serie i cerchi in lega da 19 pollici, gli ammortizzatori adattivi variabili, il clima automatico bizona, il navigatore con lettore CD/DVD e impianto audio da 10 altoparlanti, i rivestimenti in pelle, i sedili anteriori con regolazione elettrica (8 posizioni), riscaldati, ventilati e con supporto lombare per il guidatore. Il livello Carbon Pack aggiunge il cofano anteriore tetto e lo spoiler posteriore in fibra di carbonio, i rivestimenti in Alcantara di colore nero e il Lexus Torque Vectoring. I prezzi sono di 88.500 euro per la RC-F Luxury e di 97.000 euro per la Carbon Pack.