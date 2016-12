Lexus partner dei Brera Design Days

Una tavola rotonda dal titolo “Say No to Impossible”, presso il Cubo di Mediateca Santa Teresa, è stata espressamente dedicata al legame tra il mondo del design e il settore auto. Lo spirito di Lexus trova la sua massima espressione nella LC Hybrid, esposta in anteprima italiana proprio in occasione di Brera Design Days. Dotata della più avanzata tecnologia Full Hybrid, la coupé sportiva giapponese assicura altissime performance (da o a 100 km/h in 5 secondi), un autentico piacere di guida e il perfetto equilibrio tra potenza ed efficienza, che vuol dire bassi consumi ed emissioni. Il motore termico è un V6 benzina di 3,5 litri da 300 CV, che è affiancato da un propulsore elettrico alimentato da batterie agli ioni di litio.