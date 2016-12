Lexus, operazione lifting sulla berlina IS

La nuova Lexus IS, ad esempio, si dota di un display touch screen da 10,3 pollici, mentre prima era da 7”, e i cerchi sono sempre più leggeri e ora sono nuovi quelli standard da 17 pollici, in grado di supportare pneumatici high-performance ed efficienti. Nellʼinsieme il look resta più o meno lo stesso, dʼaltronde il modello è il più venduto della gamma Lexus nel mondo, ma lʼelegante silhouette a tre volumi accresce il suo look dinamico e sportiveggiante e conferma la solidità della trazione posteriore. Il merito è in una maggior aggressività del motivo a clessidra per la griglia frontale, delle prese dʼaria anteriori più grandi e integrate nei paraurti e nei nuovi gruppi ottici. La versione F-Sport svela poi una griglia con effetto 3D ancora più emozionale.