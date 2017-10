Lexus, la nuova LS per sfidare le tedescone

Oggi la Lexus LS è arrivata alla quinta generazione ed è sempre più sofisticata e lussuosa. Forse concede alle rivali tedesche un poʼ di temperamento, ma in compenso vanta la tecnologia più avanzata sul mercato, sia per comfort che per sicurezza, e poi ha sempre avuto una versione ibrida elettrica in gamma. Lʼammiraglia giapponese assume un design più dinamico, che riflette quello della coupé LC, con la quale condivide la piattaforma produttiva e la trazione posteriore. Ne beneficia lʼagilità, anche perché Lexus fa una scelta tecnica precisa: introduce il nuovo motore V6 biturbo benzina di soli 3,6 litri di cilindrata, forte di 416 CV, e manda in soffitta il V8 aspirato di 4,6 litri e una trentina di cavalli in meno. Più brillante nelle prestazioni ‒ da 0 a 100 in meno di 5 secondi ‒ e più efficienti nei consumi.