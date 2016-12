Le vacanze romane di Peugeot 108

Un giro nella città eterna con la Peugeot 108 , la city car per eccellenza della Casa del leone. Più che altro una vacanza a Roma per la nuova 108, in una versione Top ! che dal nome dice tutto: ha il tettuccio in tela apribile che aumenta il fascino di questa perfetta vettura cittadina. Vediamo la seconda generazione di Peugeot 108 in queste immagini suggestive e guardarla è un piacere, perché la francesina ha personalità da vendere.

Il tettuccio in tela della city car Peugeot è ad azionamento elettrico, ed è proprio nelle dotazioni che la nuova 108 gioca le sue carte migliori. Perché non è affatto detto che in città bisogna accontentarsi, anzi per certi versi occorre essere più esigenti. E una città come Roma, così incline allʼuso delle utilitarie, apprezza chi si distingue e offre contenuti da prima della classe. La Peugeot 108 di seconda generazione vanta dotazioni come il climatizzatore automatico, la telecamera posteriore di parcheggio, la tecnologia Mirror Screen che integra sul touch screen di bordo da 7 pollici le funzioni del proprio smartphone e connette l'abitacolo alla rete grazie alle applicazioni MirrorLink e AppInCar. Insomma, chiamarla piccola è un delitto. Se non per il prezzo, che parte da 10 mila euro e con 3 e 5 porte allo stesso prezzo.