17 settembre 2017 10:10 Le strategie di Facebook al Salone di Francoforte Lʼinteresse per le auto connesse e a guida autonoma

Che ci fa Facebook al Salone dellʼauto di Francoforte? Lʼhi-tech è presente in massa alla 67° edizione della grande kermesse, ma se di Google e Apple si sa che hanno lʼambizione di creare le proprie automobili, elettriche e a guida autonoma, Facebook continua a sostenere di non volerle costruire. “Siamo gli unici che non le fanno nella Silicon Valley”, ha dichiarato a Francoforte Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer del colosso di Menlo Park.

Una rassicurazione per i costruttori tedeschi, forti anche in America, e per la cancelliera Angela Merkel, che la Sandberg ha incontrato a Francoforte. E allora? Le mire di Facebook guardano al “New Mobility World”, un mondo fatto di veicoli connessi come le case e gli uffici e di sistemi elettronici di guida assistita che lasciano molto tempo a disposizione di chi sta in macchina. In un lungo viaggio, ad esempio, ma anche nel traffico di una normale giornata lavorativa, funzioni come scambio di dati, comunicazione e intrattenimento rivestono un ruolo sempre maggiore. Una frontiera sulla quale i costruttori auto lavorano gomito a gomito con le aziende dellʼhi-tech e del web, grandi colossi ma anche giovani start-up, spesso finanziate proprio dalle Case auto.