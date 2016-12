Le nuove, incredibili Audi A4 e A4 Avant

Leggerezza e aerodinamicità spiegano alcuni dati quasi inspiegabili: la motorizzazione 2.0 TDI da 150 CV consuma 3,7 litri per 100 km nel ciclo misto e limita le emissioni di CO2 a 95 g/km. Sono valori di solito riferibili a una city car. Gli ingegneri Audi hanno lavorato per fare di A4 e A4 Avant una sintesi compiuta di estetica e tecnologia. La linea è molto filante, unʼeleganza che risalta in particolare per la berlina, mentre comune ai due modelli è la calandra di grande personalità, che accoglie gli opzionali fari a LED e Matrix LED, completi d'indicatore di direzione dinamico. Su A4 Avant si fa notare il bagagliaio, il più capiente della categoria con i suoi 505 litri (oltre 1.500 abbattendo la fila posteriore) e con, di serie, la copertura elettrica del vano di carico e lʼapertura elettrica del cofano.