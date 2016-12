Le nozze dʼoro Lamborghini-Pirelli

08:00 - Lamborghini e Pirelli vantano una delle collaborazioni più lunghe nellʼindustria dellʼauto, più di 50 anni. Non sorprende dunque come la prima novità del 2015 della Casa del Toro renda omaggio a questa gloriosa partnership. La serie speciale Aventador LP 700-4 Pirelli Edition intende infatti celebrare un legame che risale addirittura al 1963, anno di fondazione della Lamborghini, e riguarda tutte le supercar prodotte a SantʼAgata Bolognese. Nel 1989, inoltre, la “leggendaria” Countach fu equipaggiata con i primi pneumatici Pirelli PZero, la cui evoluzione equipaggia anche lʼattuale Aventador Pirelli Edition.

Disponibile in versione Coupé e Roadster, con una originale carrozzeria bicolore e una linea rossa sottile che corre lungo il tetto e il cofano motore, la speciale Aventador Pirelli presenta molti particolari che richiamano l’inconfondibile brand Pirelli. Le gomme poi, montate su cerchi Dione nero lucido da 20 e 21 pollici sono PZero con logo rosso e pinze rosse (gialle solo nel caso di esterno in Rosso Mars). Per il resto la Aventador è quella iperbolica di sempre, con la sua monoscocca in fibra di carbonio, il motore 12 cilindri da 700 CV, le sospensioni pushrod e la trazione integrale permanente. La trasmissione ISR permette prestazioni di assoluto rilievo, basti pensare allʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in appena 2,9 secondi, mentre la velocità massima tocca i 350 km/h. La Lamborghini Aventador Pirelli Edition sarà commercializzata a inizio estate, ma è già ordinabile presso i dealer.