Le mille risorse di Land Rover Discovery Sport

11:00 - Una presentazione spettacolare quella che Land Rover ha ideato a Parigi per il nuovo Discovery Sport. In bella mostra su una chiatta di 80 metri in navigazione sulla Senna, nel cuore della Ville Lumiere. Di rilievo anche la testimonial, Rosie Huntington-Whiteley, star della moda e attrice (Victoria Secret), per nulla imbarazzata davanti alle 7 paia di stivali giganteschi che hanno accompagnato il grande Suv nella sua regata parigina.

Un simbolo neanche troppo criptico quelle 7 paia di stivali enormi: rappresentano i 7 posti a sedere del nuovo Discovery Sport. La Casa britannica ‒ che costituisce un tuttʼuno con Jaguar ‒ approda al Mondial Auto forte di un incremento record nelle vendite 2013. Con 350 mila unità Land Rover ha infatti registrato un significativo + 15% globale, in un contesto di forti ribassi degli altri costruttori. E il 2014 sembra avviato verso nuovi record. Per produrre il nuovo Discovery Sport, primo di una serie di veicoli basati sulla piattaforma Discovery, Land Rover ha investito fortemente nello stabilimento di Halewood. La sua commercializzazione è prevista nel 2015 in ben 170 Paesi. Ce ne parla da Parigi il numero uno di Jaguar Land Rover Italia Daniele Maver.