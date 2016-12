Le magie di Dynamo per la Fiat 500X

15:00 - Magie della Fiat 500X. Chissà se è maggiore lo stupore che suscita lo spettacolo dellʼillusionista Dynamo a Londra o quello dei 70 mila visitatori che, lo scorso fine settimana, hanno affollato le concessionarie per il porte aperte del crossover Fiat. Le prove su strada effettuate nel weekend sono state 12.900.

Nel frattempo vi mostriamo le immagini dello show londinese di Dynamo, nella Copper Box Arena situata al centro del Queen Elizabeth Olympic Park. Alla performance del grande illusionista ‒ intitolato “The Power of X” ‒ hanno assistito 1.000 invitati. Miscelando teatro, illusione scenica, coreografie e… magia, Dynamo riesce ad animare un ologramma della 500X. La serata londinese si è conclusa con un party esclusivo, accompagnato dalle performance musicali live dei Gorgon City, in collaborazione con MNEK e Yasmin e i Sam Sure.