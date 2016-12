Le italiane dal salone al mercato

09:00 - Chiude oggi lʼ85° edizione del Salone auto di Ginevra, dopo 11 giorni di apertura al pubblico. La prima volta della grande rassegna fu nel 1905 e soltanto le due guerre mondiali ne hanno interrotta la continuità. Da qualche anno, in assenza del Salone di Torino, Ginevra è diventata la vetrina principale per i costruttori italiani, e lo scopriamo in questa nuova carrellata di modelli.

Fiat punta sul nuovo crossover 500X, proposto con lʼinedita motorizzazione 1.4 MultiAir II da 140 CV e nella speciale versione “Black Tie” realizzata in collaborazione con Garage Italia Customs. La prima 500 del 1957 ricorre ancora una volta nei ricordi Fiat, che le rende omaggio con la serie speciale 500 Vintage ’57. Super accessoriata, è stata lanciata sul mercato italiano proprio questo fine settimana, i prezzi partono da 16.500 euro. Altro omaggio è quello per i 30 anni di Lancia Ypsilon ‒ che fu presentata nel 1985 proprio a Ginevra ‒ e la versione 30° Anniversario verrà proposta nei prossimi giorni con prezzi che partono da 14.800 euro. Tornando al marchio Fiat, altro novità è la Panda K-Way, che si avvale della partnership con la celebre azienda di abbigliamento.

Andiamo ora a scoprire alcuni Suv di piccola taglia assolutamente inediti. Arriverà la prossima estate Mazda CX-3, il più piccolo dei Suv della Casa nipponica, che sarà sfidato nello stesso segmento da SsangYong Tivoli. Più grande è invece Hyundai Tucson, che arriverà a fine estate. Il gruppo coreano porta a Ginevra anche lʼinteressante Kia Sportspace Concept, nuova station wagon del brand. Nella fascia alta di mercato spiccano le nuove Cadillac sportive, quelle della serie V: ATS-V berlina e coupé e CTS-V. Ma il massimo del lusso è rappresentato da un binomio pazzesco: Mercedes-Maybach e Rolls-Royce. La prima presenta la S600 Pullmann, immensa limousine di 6 metri e mezzo che soddisfa qualsiasi esigenza in fatto di lusso. Rolls-Royce svela la Serenity e il nome già dice tutto. Torniamo alle italiane per due concept che definire favolose è un eufemismo: Giugiaro Gea e Pininfarina Ferrari Sergio.