Le inchieste delle Iene a bordo di C4 Cactus

10:00 - Le inchieste delle Iene di Italia 1 sono spesso spinose, e spinosi sono notoriamente i cactus. Non potevano che andare dʼaccordo la Citroen C4 Cactus e la redazione più temuta dai truffatori del Belpase, Le Iene, che nella vettura francese ha trovato un nuovo partner per i suoi viaggi-inchiesta. Citroen Italia ha messo a disposizione del programma Mediaset ‒ condotto da Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa’s ‒ ben 15 modelli di C4 Cactus.

Nel panorama automobilistico il crossover francese di piccola taglia è anticonformista, irriverente, spregiudicato, proprio come gli inviati delle Iene alle prese con i mille malaffari della penisola. Citroen C4 Cactus è unʼauto dal design unico, versatile e pragmatica al tempo stesso, con gli originali Airbump a protezione delle fiancate che arricchiscono anche esteticamente la gamma. Belli e funzionali, con quel morbido rivestimento in poliuretano termoplastico che attutisce gli urti, così frequenti nella guida quotidiana, soprattutto in città. Gli Airbump non richiedono manutenzione e aiutano a ridurre i costi di riparazione della vettura. Sul mercato italiano la C4 Cactus è proposta in 5 motorizzazioni tra benzina e diesel, tre allestimenti e ben 21 combinazioni di carrozzeria/Airbump. La forbice di prezzi va da 14.950 a 22.050 euro.