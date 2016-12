Le elettriche Volkswagen a Ecomondo

08:30 - Non cʼè solo lʼEicma di Milano questa settimana a calamitare le attenzioni dei fan dei motori. A Rimini, dal 5 allʼ8 novembre, si svolge lʼ8° edizione di Ecomondo, la Fiera internazionale per lo sviluppo sostenibile, e lʼauto ecologica è protagonista. Come dimostra Volkswagen, che a Rimini permette per la prima volta in Italia il test drive della Golf GTE, in arrivo sul nostro mercato a gennaio 2015. E accanto a questa espone la rivoluzionaria XL1 col motore bicilindrico abbinato a un propulsore elettrico.

Volkswagen Golf GTE è unʼibrida che monta il motore turbo benzina 1.4 TSI da 150 CV e vi abbina un motore elettrico da 102 CV, che insieme sviluppano la potenza masima di 204 CV e coppia di 350 Nm. È una vettura ecologica, ma anche sportiva, perché accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi e raggiunge la velocità di punta di 222 km/h. Ciò nonostante, i consumi sono quasi irrisori e si attestano sugli 1,5 litri per 100 km nel ciclo misto, con emissioni di CO2 ferme ad appena 35 g/km. Le batterie che alimentano il motore elettrico si ricaricano, con una normale presa domestica, in 3 ore e 45 minuti, ma se si dispone della “wallbox” servono 2 ore e 15 minuti. L’autonomia di marcia in modalità 100% elettrica è di 50 km, considerando anche il motore termico a benzina si arriva a 940 km. La Golf GTE a 5 porte arriverà in Italia a gennaio 2015 e costa 37.000 euro.

A Rimini è esposta anche la e-Golf, variante interamente elettrica della best-seller Volkswagen, il cui propulsore da 115 CV tocca i 140 km/h di velocità massima e ha unʼautonomia di marcia di 190 km a emissioni zero. Ma la ricarica completa con la “wallbox” richiede 8 ore. Presente pure la e-up!, basata sulla city car 4 posti. È equipaggiata con un motore elettrico da 82 CV e raggiunge i 130 orari di velocità massima, potendo percorrere con una carica completa fino a 160 km. Ad Ecomondo Volkswagen espone infine la XL1, capace di di consumare meno di un litro di gasolio per fare 100 km. La sua forza sta nellʼaerodinamica sofisticata, nella leggerezza dei materiali hi-tech (tra cui fibra di carbonio rinforzata) e nella propulsione ibrida plug-in che unisce il bicilindrico turbodiesel TDI da 48 CV con un motore elettrico da 27 CV. Volkswagen ne produrrà soltanto 250 esemplari.