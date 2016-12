Le due anime di Ferrari 458 Speciale

08:30 - Ad una coupé che conquista il premio come “miglior esperienza di guida” (Best Driver’s Car) in Gran Bretagna, risponde la spider più bella e sportiva di sempre. Tutto normale se si parla di Ferrari. Lʼauto in questione è la 458 Speciale, che vince nel test della rivista britannica Autocar, mentre la spider che vediamo in queste immagini è la “gemella” stupenda 458 Speciale A, dove “A” sta per “Aperta”, reginetta dellʼultimo salone auto di Parigi.

La Ferrari 458 Speciale A si caratterizza non solo per le performance mozzafiato che il V8 aspirato sa regalare, virtù rara per unʼauto scoperta, ma anche per la qualità stilistica dei particolari propri della carrozzeria, come lʼhard-top in alluminio che pesa soltanto 50 kg ed è ripiegabile elettronicamente in 14 secondi. La Ferrari 458 Speciale A monta lʼ8 cilindri di 4,5 litri di cilindrata, capace di scaricare a terra 605 CV di potenza e una coppia massima di 540 Nm a 6.000 giri/minuto. Una spider che sa il fatto suo in termini di dinamicità, che accelera da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti, e per passare da 0 a 200 le servono appena 9,5 secondi! Ma purtroppo non sarà “aperta” a tutti sarà la sua diffusione: a Maranello ne produrranno soltanto 499 esemplari, nellʼesclusivo colore giallo di carrozzeria con una tripla fila di strisce blu e bianche, proprio come la 458 Speciale Coupé.